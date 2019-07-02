Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа активистов приняла решение подать иск против правительства Индонезии в связи с бездействием властей в сфере борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

Ожидается, что иск будет подан активистами против президента страны, а также против министров здравоохранения, окружающей среды и внутренних дел.

Пользователи соцсетей в последнее время активно жалуются на смог в Джакарте, выкладывая фотографии из разных частей города.

Издание отмечает, что в июне этого года загрязнение воздуха в индонезийской столице сильно ухудшилось и достигло почти такого же уровня, как в Пекине или Дели.

В частности, 25 июня индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) в Джакарте составил 240 единиц, тогда как в Лондоне его значение в настоящий момент составляет 12 единиц, а в Сан-Франциско - 26 единиц.

Индекс AQI рассчитывается, исходя из объемов содержания в атмосфере диоксида азота, угарного газа, сернистого газа и некоторых других химических соединений.