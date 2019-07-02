В Индии из-за ливней погибло 27 человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 27 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на индийский город Мумбаи и несколько других близлежащих городов, передают во вторник западные СМИ.

Жертвами ливней стали люди, которые находились возле зданий и погибли от обрушения конструкций. На местах происшествий по-прежнему находятся сотрудники спасательных служб, поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Дождь также затопил дороги и железнодорожные пути. Тысячи пассажиров застряли на железнодорожных станциях.

Правительство штата Махараштра, где находится Мумбаи, заявило, что во вторник из-за непрекращающихся дождей в городе будут работать только аварийные службы.