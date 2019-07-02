Поиск

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Погиб один человек, еще 15 потребовалась госпитализация

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania. Один человек погиб, 15 пострадали и были доставлены в больницу, сообщает издание 7deniz.net и агентство Anadolu.

Взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim, которым управляет азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR.

Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.

Причина взрыва пока неизвестна, заявила пресс-служба Petkim.

Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.

По факту взрыва начато расследование.

Измир нефть Турция Италия

Новости

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Трамп решил оставить в Афганистане разведку после вывода войск из страны

Трамп вновь предупредил Иран о возможном ударе США

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');