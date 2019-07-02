Полярная лиса совершила рекордный переход из Норвегии в Канаду за 76 дней

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полярная лиса прошла 3 500 км и за 76 дней и преодолела путь от Норвегии до Канады, пишет во вторник газета The Guardian

Норвежский полярный институт обнародовал исследование, в основу которого легло слежение за передвижениями лисы по треккеру с июля 2017 года.

26 марта 2018 года лиса покинула Шпицберген, за 21 день преодолела 1 512 км и 16 апреля уже была в Гренландии. К 1 июля животное добралось до канадского острова Элсмир.

В среднем лиса в день проходила 46,3 км. Дневным рекордом стал переход протяженностью 155 км по льдам на севере Гренландии.

Сообщается, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис. Специалисты первоначально засомневались в реалистичности полученных данных и предположили, что датчик передвижений могли забрать люди, путешествующие на корабле, однако суда не заходят так далеко во льды.

Судьба лисы неизвестна: GPS-датчик перестал работать в феврале 2019 года.

В Норвежском полярном институте отмечают, что исследование показывает важность ледовых покровов для миграции животных, а также риски из-за изменения климата.