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На Украине у международного наркосиндиката изъяли 400 кг кокаина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму $60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге во вторник, изначально были задержаны трое граждан Украины, затем были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании.

"Перед вами - реальные наркотики, кокаин, общий вес - 400 кг", - сказал Князев, отметив, что эксперты оценили чистоту наркотика в более чем 90%, а цену изъятой партии - в $60 млн. В ходе брифинга он показал журналистам изъятые упаковки с кокаином.

Князев сообщил, что 19 июня сотрудники департамента противодействия наркопреступности задержали трех граждан Украины, причастных к транспортировке и продаже наркотиков, тогда в Киеве была изъята первая партия кокаина. "Дальше мы задержали граждан Нидерландов, Великобритании, которые неоднократно в своих государствах преследовались за совершение аналогичных преступлений", - добавил он.

Глава Нацполиции Украины отметил, что 1 июля на Украину прилетели другие участники синдиката и была изъята новая партия кокаина.

Он подчеркнул, что всего сейчас под следствием находятся десять граждан, шестерым уже избрана мера пресечения. Один из задержанных - организатор украинского сегмента, соорганизатор - гражданин РФ. Кто именно причастен к организации и транспортировке на международном уровне, по словам Князева, следствие только устанавливает.

Говоря о судьбе изъятого кокаина, глава Нацполиции отметил, что по завершению следствия и судебного процесса наркотики уничтожаются по решению суда.

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