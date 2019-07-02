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Вифлеемскую базилику исключили из списка Всемирного наследия под угрозой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЮНЕСКО исключила из списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой, базилику Рождества Христова в Вифлееме. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Баку с 30 июня, принял решение исключить объект "Место рождения Иисуса Христа: базилика Рождества Христова и тропы паломников" (Вифлеем, Палестина) из списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение комитета было обусловлено высоким качеством работ, выполненных в базилике Рождества Христова, включая реставрацию ее кровли, наружных фасадов, мозаик и дверей. Комитет также приветствовал остановку проекта строительства туннеля под площадью Мангер и принятие плана управления в целях сохранения этого объекта.

Базилика Рождества расположена в 10 км к югу от Иерусалима. Начиная со II века н.э. это место почитается христианами как место рождения Иисуса Христа. Базилика Рождества была первоначально воздвигнута здесь в 339 г. н.э. Она была обновлена после пожара в VI веке н.э., при этом удалось сохранить оригинальные мозаичные полы.

Внесенный в список Всемирного наследия в 2012 году, объект был одновременно добавлен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за неудовлетворительного состояния.

ЮНЕСКО Вифлеем

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