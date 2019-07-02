На Украине упал тренировочный самолет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Самолет Л-39 упал на Украине возле села Староверовка в Харьковской области во вторник во время учебно-тренировочных полетов, в результате происшествия никто не пострадал.

Нештатная ситуация возникла во время тренировочного полета, который выполнял курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов, было принято решение о катапультировании.

После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что он в порядке. За ним пока выехала группа поисковиков.

Самолет упал в поле у села Староверовка.