На Украине упал тренировочный самолет
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Самолет Л-39 упал на Украине возле села Староверовка в Харьковской области во вторник во время учебно-тренировочных полетов, в результате происшествия никто не пострадал.
Нештатная ситуация возникла во время тренировочного полета, который выполнял курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов, было принято решение о катапультировании.
После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что он в порядке. За ним пока выехала группа поисковиков.
Самолет упал в поле у села Староверовка.