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Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.

Штраф был наложен на компанию из-за того, что она нарушила свое обязательство ежегодно предоставлять отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Представленный отчет от июля 2018 года оказался неполным: в нем отражены не все жалобы, кроме того, он не дает полной и прозрачной картины хода обработки жалоб.

Как отмечают СМИ, отчет Facebook за первую половину 2018 года не отражает фактическое количество жалоб на незаконное содержание, которое в Германии включает в себя антисемистские материалы, разжигающие вражду в отношении групп людей по религиозному или этническому признаку.

В отчете также указана неполная информация о языковых навыках и обучении персонала, занимающегося обработкой жалоб пользователей социальной сети.

Решение пока не вступило в законную силу, компания вправе его обжаловать.

Facebook Германия

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