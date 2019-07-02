Пресс-секретарь Майка Пенса опровергла его экстренное возвращение в Вашингтон

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Алисса Фара опровергла сообщения о том, что направлявшийся в штат Нью-Гэмпшир "борт номер два" пришлось возвращать в Вашингтон из-за экстренной ситуации.

Она сообщила в твиттере, что Пенс не успел покинуть Вашингтон для участия в мероприятии в Нью-Гэмпшире. По словам Фары, возникли обстоятельства, которые вынудили вице-президента остаться. Поездка будет перенесена. Подробностей о причинах отмены поездки пресс-секретарь не раскрыла.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что самолет Пенса пришлось развернуть в воздухе из-за некоей экстренной ситуации, потребовавшей присутствия вице-президента в Вашингтоне. Представитель Белого дома сообщил, что отмена визита не связана с состоянием здоровья самого Пенса или президента США Дональда Трампа. Также он сказал об отсутствии угрозы национальной безопасности.