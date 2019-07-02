Поиск

Пресс-секретарь Майка Пенса опровергла его экстренное возвращение в Вашингтон

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Алисса Фара опровергла сообщения о том, что направлявшийся в штат Нью-Гэмпшир "борт номер два" пришлось возвращать в Вашингтон из-за экстренной ситуации.

Она сообщила в твиттере, что Пенс не успел покинуть Вашингтон для участия в мероприятии в Нью-Гэмпшире. По словам Фары, возникли обстоятельства, которые вынудили вице-президента остаться. Поездка будет перенесена. Подробностей о причинах отмены поездки пресс-секретарь не раскрыла.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что самолет Пенса пришлось развернуть в воздухе из-за некоей экстренной ситуации, потребовавшей присутствия вице-президента в Вашингтоне. Представитель Белого дома сообщил, что отмена визита не связана с состоянием здоровья самого Пенса или президента США Дональда Трампа. Также он сказал об отсутствии угрозы национальной безопасности.

США Майк Пенс

Новости

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС

На Балтике затонула литовская музейная парусная лодка с капитаном-историком

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы

На Украине у международного наркосиндиката изъяли 400 кг кокаина

Главу полиции Шри-Ланки арестовали в связи с апрельскими терактами

В ЛНР сообщили о сбитом украинскими военными беспилотнике ОБСЕ

НАСА успешно испытало систему спасения экипажа в новейшем космическом корабле Orion

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');