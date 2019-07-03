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Северная Корея выпустила памятную монету в честь денуклеаризации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Памятная монета, посвященная денуклеаризации Корейского полуострова, выпущена Центральным банком КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Представитель Корейского совета по примирению и сотрудничеству Ли Сан Хен рассказал агентству, что стал обладателем памятной монеты КНДР, выпущенной в этом году в честь денуклеаризации.

На монете выгравирован текст "денуклеаризация Корейского полуострова" и "защита мира и безопасности во всем мире".

В центре изображены три руки, сжимающие ядерный ракетоподобный объект, на котором написана буква "Н".

По мнению южнокорейских экспертов, данная монета призвана продемонстрировать усилия Пхеньяна по денуклеаризации КНДР.

КНДР

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