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Бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка умер в возрасте 94 лет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории американской автомобильной промышленности, бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет в Калифорнии.

С 1970 года Якокка возглавлял Ford, в 1978 году Генри Форд-младший из-за разногласий уволил его из компании. После этого Якокка возглавил находившийся на грани банкротства Chrysler. Он смог вывести корпорацию из кризиса и руководил ею до 1995 года.

Наибольшую известность Якокка получил в качестве создателя моделей Ford Mustang и Ford Pinto.

"Он был одним из великих руководителей нашей компании и всей автомобильной индустрии", - говорится в сообщении Fiat Chrysler (FCA).

В свою очередь глава Ford Билл Форд отметил неизгладимый след, который Якокка оставил в истории компании, автомобильной отрасли и страны в целом. "Я всегда буду ценить то, как он вселил в меня уверенность в начале моей карьеры. Он был единственным в своем роде, и нам будет очень его не хватать", - сказал Форд.

Ли Якокка Ford Chrysler

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