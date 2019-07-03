В Турции за связи с ИГ задержали двух россиянок с девятью детьми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Турции задержали двух россиянок, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на турецкие СМИ.

Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Вместе с женщинами были девять детей, сообщает AP. Россиянок, судя по всему, разыскивает Интерпол, отмечает агентство.

Женщины, по данным СМИ, заявили полиции, что их мужей убили в Сирии, а они сами пытались через Турцию вернуться в Россию.

Позже задержанные россиянки предстанут перед судом города Шанлыурфа. Информации о судьбе детей пока нет, отмечает AP.