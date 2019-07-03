Поиск

В Турции за связи с ИГ задержали двух россиянок с девятью детьми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Турции задержали двух россиянок, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на турецкие СМИ.

Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Вместе с женщинами были девять детей, сообщает AP. Россиянок, судя по всему, разыскивает Интерпол, отмечает агентство.

Женщины, по данным СМИ, заявили полиции, что их мужей убили в Сирии, а они сами пытались через Турцию вернуться в Россию.

Позже задержанные россиянки предстанут перед судом города Шанлыурфа. Информации о судьбе детей пока нет, отмечает AP.

Турция

Новости

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Путин приостановил участие России в ДРСМД

Путин приостановил участие России в ДРСМД

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

The Guаrdian заявила об установке шпионского ПО на телефоны туристов на китайской границе

Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');