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Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации
Петр Порошенко
Фото: Петр Сиваев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда (КС) Украины на ул. Жилянской в Киеве.

"Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что "в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше".

"Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила "Европейская Солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация - это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого!", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, активисты партии Порошенко "Европейская Солидарность" намерены 4 июля в 9:30 провести акцию протеста против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда Украины.

Петр Порошенко Украина

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