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МВД предоставило временное убежище в России многодетной семье из Германии

Грисбахи покинули Германию из-за несогласия с политикой властей в сфере воспитания

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководство МВД решило предоставить временное убежище многодетной семье Грисбах из Германии, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ сообщали, что членам семьи не нравится чрезмерное внимание органов опеки к многодетным семьям, уроки секспросвета в школах и "тоталитаризм" в ФРГ.

Семья из восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе и с тех пор добивалась убежища, указывая, что опасается преследований на родине.

В МВД напомнили, что с 2016 по 2019 году Грисбахи подавали заявления об убежище в миграционные службы управлений ведомства по Москве и Калужской области. Им отказывали. Законность отказов подтверждали разные суды.

Однако теперь руководство МВД решило предоставить семье убежище, "принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств".

Летом 2016 года репортаж о семье сделал телеканал НТВ. Андре Грисбах с женой, двумя взрослыми дочерьми и их детьми приехали в Россию из Мекленбурга в декабре 2015 года. До мая 2016 года они жили в хостеле в Москве, затем перебрались в свой минивэн, в последнее время они жили в Малоярославце Калужской области, отмечало ИА Regnum.

В интервью НТВ глава семьи объяснял, что открыто выражал несогласие с политикой Германии в сфере воспитания детей, но самые серьезные проблемы у него начались после того, как он начал стоять в пикетах против приема мигрантов с Ближнего Востока. По его словам, появилась угроза, что органы опеки заберут детей у его дочерей.

Вечером 3 июля 2019 года всех членов семьи Грисбах задержали по месту временного проживания в Малоярославце сотрудники миграционной службы, рассказала ИА REGNUM сотрудник Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Лола Скопина. По ее словам, их всех продержали ночь в камере предварительного заключения и угрожали экстренной депортацией.

МВД семья Грисбах Германия

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