После терактов в Тунисе запретили носить никабы в госучреждениях

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Женщинам в Тунисе запретили носить никабы в государственных учреждениях, сообщает в пятницу The Jakarta Post.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Туниса Юсеф Шахед.

Решение принято из соображений безопасности вскоре после двух терактов, произошедших в центре Туниса в конце июня. В результате двух взрывов, устроенных смертниками, погибли два человека, семь получили ранения. Теракты были направлены против полицейских и сотрудников контртеррористического управления Туниса.

Ранее никабы были запрещены в Алжире, Турции, Дании, а также в сербском автономном крае Косово и Метохии.