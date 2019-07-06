Более 400 иностранных наблюдателей будут работать на выборах в Раду Украины

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала в пятницу 119 официальных наблюдателей от Словакии и международных организаций на внеочередных выборах депутатов Рады 21 июля.

Общее число иностранных наблюдателей на выборах составило 436. Одиннадцать из них представляют три государства, еще 425 – 10 международных организаций.

Ранее Украина отозвала приглашение наблюдателям от ПАСЕ после восстановления в ассамблее делегации РФ.

Выборы пройдут 21 июля.