Президент Грузии назвала провокацией брань ведущего "Рустави 2" в адрес Путина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прозвучавшие в воскресенье вечером в прямом эфире телеканала "Рустави 2" оскорбительные высказывания телеведущего Гиоргия Габуния в адрес президента РФ Владимира Путина.

В распространенном заявлении администрации грузинского президента отмечается, что Зурабишвили считает недопустимым провоцирование обострения ситуации в регионе.

"Это направлено либо на провоцирование новой войны, либо это реванш за незаконченный переворот? В любом случае, это действие против страны", - подчеркивает Зурабишвили, слова которой цитируются в заявлении.

В твиттере главы Грузии отмечается, что высказывания Габунии в эфире "Рустави 2" идут вразрез с грузинскими традициями и разделяют народы РФ и Грузии.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в твиттере высказал аналогичную точку зрения. Он назвал услышанное общественностью в эфире телекомпании "Рустави 2" "категорически неприемлемым". По его словам, этот инцидент является "отвратительной провокацией и попыткой дестабилизировать нашу страну".

Телеканал "Рустави 2" после эфира также выступил с официальным заявлением, в котором извинился перед аудиторией за поступок журналиста. " Мы считаем, что выражение Гиоргия Габунии не соответствует высоким стандартам, установленным нашим каналом, его обсудит регулирующий орган телекомпании", - говорится на сайте телеканала.

7 июля телеведущий оппозиционного грузинского канала "Рустави 2" в вечернем эфире программы "Посткриптум" с использованием нецензурной лексики на русском языке высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях.