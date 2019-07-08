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Кандидат в "афронавты" из ЮАР разбился на мотоцикле

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.

30-летний Мандла Масеко работал на полставки ди-джеем и являлся кандидатом в офицеры ВВС ЮАР. В 2013 году он успешно прошел испытания в виртуальной Международной космической академии AASA (Axe Apollo Space Academy) на право стать первым "афронавтом".

Масеко отобрали из миллиона других претендентов из 75 стран. Он вошел в число 23 кандидатов, которые примут участие в бесплатном часовом полете на суборбитальном космическом корабле Lynx Mark II на высоту 103 км, то есть за пределы официальной границы космоса.

Неделю он обучался в Космическом центре Кеннеди во Флориде, прыгал с парашютом и проходил тренировки на центрифуге. В академии он познакомился с Баззом Олдрином, вторым человеком, ступившим на Луну и совершившим первую в истории пилотируемую посадку на спутник Земли.

Предполагалось, что первый "афронавт" отправится в космическое путешествие в 2015 году, однако вплоть до трагической гибели Мандла Масеко не назывались конкретные сроки его полета.

С тех пор, как стало известно, что южноафриканцу выпал счастливый билет на мини-шаттл, Масеко, сын уборщицы и рабочего, успел стать объектом гордости среди своих соотечественников.

ЮАР

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