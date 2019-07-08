Президент Молдавии анонсировал отставку генпрокурора во вторник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Во вторник парламент Молдавии соберется на специальное заседание, чтобы начать процедуру отстранения Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора страны. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке президент Молдавии Игорь Додон.

Он напомнил, что прошло уже больше месяца с тех пор, как все молдавское общество, руководство парламента и правительства попросили господина Харунжена уйти в отставку достойно. "В отличие от других высокопоставленных должностных лиц страны, нынешний генеральный прокурор, назначенный на этот пост в весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах, так и не нашел в себе смелости уйти. С самого момента его назначения на эту должность я опротестовал процедуру, по которой господин Харунжен стал генпрокурором", - подчеркнул Додон.

Между тем, вскоре после этого заявления президента стало известно, что Эдуард Харунжен срочно лег в больницу. Об этом сообщил у себя в фейсбуке гражданский активист, адвокат Штефан Глигор. "Мне сообщили, что Харунжен был помещен в кардиологическое отделение Больницы Госканцелярии. Насколько понимаю, он рассчитывает на то, что сможет опротестовать свое возможное освобождение от должности по причине отпуска по болезни", - написал Глигор.

В больнице журналистам сообщили, что Харунжен лег в кардиологическое отделение на обследование в минувшие выходные, жалуясь на боли сердца.

После смены власти в Молдавии ушли в отставку все члены Конституционного суда, трое из девяти членов Центральной избирательной комиссии, многие заместители министров и другие чиновники. В то же время, генеральный прокурор Эдуард Харунжен категорически отказывается уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы президента Молдавии, премьер-министра и гражданского общества. В социальных сетях уже более 10 тысяч граждан Молдавии подписали петицию об отставке генпрокурора, однако он заявил, что "не намерен поддаваться влиянию извне".