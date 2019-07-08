Поиск

Президент Молдавии анонсировал отставку генпрокурора во вторник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Во вторник парламент Молдавии соберется на специальное заседание, чтобы начать процедуру отстранения Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора страны. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке президент Молдавии Игорь Додон.

Он напомнил, что прошло уже больше месяца с тех пор, как все молдавское общество, руководство парламента и правительства попросили господина Харунжена уйти в отставку достойно. "В отличие от других высокопоставленных должностных лиц страны, нынешний генеральный прокурор, назначенный на этот пост в весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах, так и не нашел в себе смелости уйти. С самого момента его назначения на эту должность я опротестовал процедуру, по которой господин Харунжен стал генпрокурором", - подчеркнул Додон.

Между тем, вскоре после этого заявления президента стало известно, что Эдуард Харунжен срочно лег в больницу. Об этом сообщил у себя в фейсбуке гражданский активист, адвокат Штефан Глигор. "Мне сообщили, что Харунжен был помещен в кардиологическое отделение Больницы Госканцелярии. Насколько понимаю, он рассчитывает на то, что сможет опротестовать свое возможное освобождение от должности по причине отпуска по болезни", - написал Глигор.

В больнице журналистам сообщили, что Харунжен лег в кардиологическое отделение на обследование в минувшие выходные, жалуясь на боли сердца.

После смены власти в Молдавии ушли в отставку все члены Конституционного суда, трое из девяти членов Центральной избирательной комиссии, многие заместители министров и другие чиновники. В то же время, генеральный прокурор Эдуард Харунжен категорически отказывается уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы президента Молдавии, премьер-министра и гражданского общества. В социальных сетях уже более 10 тысяч граждан Молдавии подписали петицию об отставке генпрокурора, однако он заявил, что "не намерен поддаваться влиянию извне".

Новости

Зеленскому предложили созвать заседание СНБО по поводу телемоста с "Россией 24"

British Airways выписали штраф в 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Акцию ЛГБТ в Тбилиси отменили из-за угроз

"Рустави 2" возобновил работу после нескольких часов приостановки вещания

В Таджикистане 13 заключенных умерли из-за отравления хлебом

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июля

В Мексику не пустили 14 россиян из-за возможной подделки паспортов

"Рустави-2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

"Рустави-2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

Британский МИД начал расследовать утечку оскорблений посла в адрес Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');