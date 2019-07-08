Российские дипломаты выяснят обстоятельства задержания россиян в Ливии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ выясняет обстоятельства и причины задержания в Ливии российских граждан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Ранее прокуратура Ливии предъявила обвинения во вмешательстве в выборы двум сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей.

О том, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан РФ, обвиняемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране, сообщило 5 июля агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.