Поиск

Российские дипломаты выяснят обстоятельства задержания россиян в Ливии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ выясняет обстоятельства и причины задержания в Ливии российских граждан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Ранее прокуратура Ливии предъявила обвинения во вмешательстве в выборы двум сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей.

О том, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан РФ, обвиняемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране, сообщило 5 июля агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

МИД РФ Ливия

Новости

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Уровень обогащения иранского урана превысил 4,5%

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы
Пожар в соборе Парижской Богоматери

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленскому предложили созвать заседание СНБО по поводу телемоста с "Россией 24"

British Airways выписали штраф в 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Акцию ЛГБТ в Тбилиси отменили из-за угроз

"Рустави 2" возобновил работу после нескольких часов приостановки вещания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');