Туск заявил, что гордится прозвищем "проукраинский маньяк"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в ходе встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, что на протяжении многих лет пытался "поддерживать Украину в Европе и Европу - в Украине".

"В Брюсселе есть люди, которые называют меня проукраинским маньяком. Они часто говорили мне это прямо в лицо. Если честно, я очень горжусь этим эпитетом", - сказал Туск в понедельник в Киеве, где он находится в связи с саммитом ЕС - Украина.

Он заявил о героизме украинцев, а также о том, что "Европейский союз должен гордиться и быть благодарным за такого партнера".

Туск отметил, что, вероятно, в последний раз посещает Украину в качестве председателя Европейского совета.

В Киеве проходит 21-й саммит Украина - Европейский союз.