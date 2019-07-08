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Бывшая жена Маккартни добилась "крупнейшей в истории Британии" компенсации от СМИ Мердока

Она и еще 90 человек обвинили журналистов во взломе их телефонов и вторжении в личную жизнь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс заявила, что получила извинения и "крупнейшую в истории Великобритании" компенсацию от медиахолдинга Руперта Мердока News Group Newspapers за вторжение в ее личную жизнь, взлом ее телефона и клеветнические публикации о ней. Как сообщает BBC News, с этим заявлением Миллс выступила у Высокого суда в Лондоне после заседания, на котором были урегулированы ее претензии.

Поводом для иска Миллс, ее сестры Фионы и еще 90 заявителей стали публикации в таблоидах The Sun и уже закрытом из-за скандала News of the World, которые выходили с 1999 по 2010 годы. Она заявила, что все они получили "самую крупную в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ", но не назвала эту сумму. Позднее ее адвокат уточнил, что речь идет не о клевете, а о вторжении в личную жизнь. Также они получили "полные и недвусмысленные извинения за преступную, целенаправленную кампанию по очернению", которую вела против них News Group Newspapers, цитирует ее газета Financial Times. Судебная тяжба продолжалась больше десяти лет.

В суде сестры заявили, что замечали странную активность в своих телефонах, и затем репортеры и фотографы начали их встречать в неожиданных местах, неизвестно откуда узнавая об их планах. Они заподозрили хакерский взлом.

По словам Хизер Миллс, эти действия пагубно сказались на ее отношениях с родственниками, которых она начала подозревать в сливах в СМИ личной информации. Вышедшие в таблоидах публикации повлияли на ее репутацию и помешали ей вести благотворительную работу и собирать пожертвования в том числе на борьбу с противопехотными минами и на защиту животных. Ее претензии вызвали больше 140 публикаций, которые вышли с 1999 по 2008 годы.

News Group Newspapers не взяла на себя ответственность за предполагаемый взлом телефонов истцов, но принесла им "искренние извинения" и пообещала выплатить компенсации, заявил в суде юрист корпорации Бен Силверстоун.

По данным Financial Times, News Corp, материнская компания News Group Newspapers, потратила $35 млн за финансвоый год, закончившийся в июне 2018 года, на дела, связанные со скандалом вокруг прослушивания телефонов, который привел к закрытию News of the World и более к расследованию методов сбора информации журналистами. За вычетом компенсации Миллс и других соистцов, News Corp потратила на судебные издержки, связанные с обвинениями в прослушивании телефонов, $656 млн c 2010 года.

The News of the World, таблоид с почти 170-летней историей, закрыли в июле 2011 года, после того, как стало известно, что по заданию редакции частный сыщик организует прослушку героев публикаций. Британский парламент провел слушания в связи с разразившимся скандалом. Владелец издания Руперт Мердок публично извинился за то, что в его компании своевременно не выявили и не расследовали нарушения.

Великобритания Хизер Миллс Пол Маккартни Руперт Мердок The Sun News of the World

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