Бывшая жена Маккартни добилась "крупнейшей в истории Британии" компенсации от СМИ Мердока

Она и еще 90 человек обвинили журналистов во взломе их телефонов и вторжении в личную жизнь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс заявила, что получила извинения и "крупнейшую в истории Великобритании" компенсацию от медиахолдинга Руперта Мердока News Group Newspapers за вторжение в ее личную жизнь, взлом ее телефона и клеветнические публикации о ней. Как сообщает BBC News, с этим заявлением Миллс выступила у Высокого суда в Лондоне после заседания, на котором были урегулированы ее претензии.

Поводом для иска Миллс, ее сестры Фионы и еще 90 заявителей стали публикации в таблоидах The Sun и уже закрытом из-за скандала News of the World, которые выходили с 1999 по 2010 годы. Она заявила, что все они получили "самую крупную в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ", но не назвала эту сумму. Позднее ее адвокат уточнил, что речь идет не о клевете, а о вторжении в личную жизнь. Также они получили "полные и недвусмысленные извинения за преступную, целенаправленную кампанию по очернению", которую вела против них News Group Newspapers, цитирует ее газета Financial Times. Судебная тяжба продолжалась больше десяти лет.