Египет попросил Интерпол помочь в поиске проданного через Christie's бюста Тутанхамона

Бюст египетского фараона Тутанхамона Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Египта обратились за помощью в Интерпол после того, как на прошлой неделе на аукционе в Лондоне, несмотря на возражения Каира, состоялась продажа бюста египетского фараона Тутанхамона, сообщают западные СМИ.

Египетская сторона рассчитывает, что Интерпол поможет ей установить местонахождение этого артефакта. Национальный комитет Египта по репатриации предметов древности ранее выразил недовольство продажей бюста Тутанхамона, поскольку, согласно его заявлению, не было предоставлено никаких документов, которые бы указывали на то, что он был законно вывезен из Египта.

На прошлой неделе на аукционе Christie's в Лондоне продали бюст Тутанхамона, которому более трех тысяч лет. Он ушел с торгов за $5,97 млн. За несколько дней до аукциона Каир выразил официальный протест на продажу этого артефакта, потребовав не выставлять его на торги. Египетская сторона утверждала, что древний артефакт был незаконно вывезен в 1970-х годах из Карнакского храма в Луксоре.

Власти Египта на протяжении десятилетий ведут активную борьбу за возвращение памятников искусства Древнего Египта.