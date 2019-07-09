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США впервые внесли в санкционный список ливанских чиновников за связи с Хезболлой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Минфина.

В документе отмечается, что речь идет о парламентариях Амине Шерри и Мухаммеде Хасане Рааде, а также о высокопоставленном сотруднике службы безопасности Вафике Сафе.

"Хезболла" использует членов ливанского парламента ради манипулирования государственными институтами для поддержания финансовых интересов и интересов безопасности террористической группировки, а также для поддержания злонамеренной деятельности Ирана", - отмечается в пресс-релизе.

США считают шиитскую организацию "Хезболла" террористической и обвиняют Иран в ее финансировании.

США Ливан Хезболла

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