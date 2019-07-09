Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждет своего подписания, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что для окончательного решения данного вопроса требуется политическое решение.

"Технически мы все сделали, теперь ждем политического решения", - отметил он. Рапота также обратил внимание на то, что документ на данный момент находится на согласовании у белорусской стороны.

Как сообщалось, подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

В апреле МИД Белоруссии заявил, что подготовил проект указа президента страны, которым правительству будет разрешено заключить соглашение с Россией о взаимном признании виз.