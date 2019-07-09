Поиск

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждет своего подписания, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что для окончательного решения данного вопроса требуется политическое решение.

"Технически мы все сделали, теперь ждем политического решения", - отметил он. Рапота также обратил внимание на то, что документ на данный момент находится на согласовании у белорусской стороны.

Как сообщалось, подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

В апреле МИД Белоруссии заявил, что подготовил проект указа президента страны, которым правительству будет разрешено заключить соглашение с Россией о взаимном признании виз.

Белоруссия РФ

Новости по теме

Новости

Четверо человек на Елисейских полях лишились люксовых наручных часов

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

В Киеве против готовившего телемост с Россией канала возбудили дело о финансировании терроризма

Власти Парижа объявили о чрезвычайной ситуации с климатом

Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Госдума обратилась к правительству с призывом ввести санкции против Грузии

Египет попросил Интерпол помочь в поиске проданного через Christie's бюста Тутанхамона

Египет попросил Интерпол помочь в поиске проданного через Christie’s бюста Тутанхамона

Владелец украинского NewsOne назвал ложью заявления о связи телеканала с российским банком

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');