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Участие в праздновании Дня независимости США обошлось Пентагону в $1,2 млн

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минобороны США потратило $1,2 млн на участие в мероприятии "Салют Америке" в честь Дня независимости 4 июля.

"Министерство обороны поддержало "Салют Америке" демонстрациями самолетов, статическими показами техники и торжественным участием подразделений", - говорится в заявлении Пентагона.

"Дополнительное финансирование было направлено на транспортировку статических дисплеев и оборудования. Общая стоимость поддержки министерством "Салюта Америки" составила $1,2 млн", - следует из сообщения.

Отмечается, что приведенная цифра не отражает полностью затраты на мероприятие для налогоплательщиков, а показывает только расходы из военного бюджета.

Демократы раскритиковали президента США за стоимость события в этом году, а три сенатора написали письмо в Счетную палату с призывом изучить траты.

Между тем, сам Трамп неоднократно защищал стоимость празднования, заявляя, что демонстрация военных достижений США приведет к росту желающих поступить на службу.

США Пентагон

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