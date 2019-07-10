Экс-сотрудницу госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за сотрудничество с КНР

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывшая сотрудница госдепартамента США получила более трех лет тюрьмы за предоставление конфиденциальной информации агентам китайского министерства государственной безопасности в обмен на щедрые подарки, сообщает прокуратура округа Колумбия.

Согласно сообщению, Кэндис Клейборн, работавшая в госдепартаменте США с 1999 года, помимо 40 месяцев заключения, также проведет под надзором три года после освобождения и выплатит штраф в размере $40 тыс.

В 2017 году Клейборн была обвинена в получении подарков, в том числе полностью меблированной квартиры, оплаты отпуска и обучения в китайской школе моды для члена семьи, а также электроники от двух китайских чиновников.

Кроме того, ей были предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации ФБР и препятствовании правосудию.

Согласно документам о признании вины, Клейборн, находясь в Китае, ежемесячно встречалась с сотрудниками разведки и передавала им конверты с телеграммами и документами о передвижениях и обсуждениях американских дипломатов.