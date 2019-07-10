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Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Не менее 63 тысяч человек пострадали из-за паводка в индийском штате Ассам на северо-востоке страны, сообщает в среду телеканал NDTV.

В зону затопления из-за продолжающихся с конца прошлой недели ливней попали 145 деревень, число населенных пунктов, находящихся под угрозой, продолжает расти. Полиция штата сообщила о нескольких десятках, пропавших без вести.

Телеканал отмечает, что из-за размытых дорог и поврежденных мостов спасательные операции сильно затруднены.

По данным синоптиков, усиленные ливни продолжатся в стране еще по меньшей мере пять дней.

Индия

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