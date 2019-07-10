Матвиенко связала беспорядки в Грузии с визитом экс-заместителя главы Пентагона

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Происходящее в Грузии похоже на спланированную провокацию при участии третьих сил, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая на пленарном заседании СФ, она напомнила, что беспорядки совпали по времени с приездом в Тбилиси бывшего заместителя главы Минобороны США Майкла Карпентера. Массовые выступления начались через несколько дней после его визита.

Спикер Совфеда процитировала высказывание экс-чиновника в соцсетях, в котором он заявляет, что после трех дней в Грузии не уверен, что правительство этой страны "полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией". В связи с этим, считает Матвиенко, нельзя исключать, что беспорядки стали инсценированной провокацией.

Беспорядки в Грузии произошли в ночь на 21 июня. Поводом к ним стал приезд российской делегации для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Протестующие пытались штурмовать парламент, где проходило мероприятие, полиция применила спецсредства, пострадали 240 человек.