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Издававший животные звуки в адрес учителя эстонский школьник стоил директору поста

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Директору европейской школы Таллина пришлось уволиться из-за проявлений расизма одним из учеников.

Как сообщает газета Postimees, 14-летний школьник с сентября издевается над единственным темнокожим учителем Виатеуром Нкурунзизом из-за его цвета кожи.

В поступившем в министерство образования страны письме говорится, что учитель неоднократно говорил об этом как родителям подростка, так и директору школы Риккардо Ларини, но издевательства не прекратились.

"В течение всего года Том издавал в мою сторону звуки животного и мешал урокам экономики, вплоть до сегодняшнего дня", - рассказал учитель.

Помимо звуков, ученик неоднократно называл учителя негром, что было для него крайне оскорбительным.

Нкурунзиза написал, что международная школа за год не смогла разобраться с наличием расизма и попросил у министерства во имя сохранения мультикультурности школы и дружелюбной учебной среды для иностранцев расследовать ситуацию. Особенно его удивило, что ни один коллега его не поддержал в сложный момент.

Министерство сообщило, что ищет выход из создавшейся ситуации. В конце июня, за несколько дней до конца учебного года, директор и завуч старших классов Риккардо Ларини написал заявление об уходе, но комментировать эту тему он отказался.

Таллинская европейская школа является крупнейшей международной школой в Эстонии. Здесь учится более 300 учеников, учебная работа ведется на английском и французском языках.

Эстония Таллин

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