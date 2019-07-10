В энергосистеме Армении произошла авария

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру, сообщил в среду вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 (18:00 по московскому времени)", - написал Авинян в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что многочисленные отключения электроэнергии произошли в Ереване, из-за блэкаута были эвакуированы пассажиры ереванского метро.

Авария в энергосети не повлияла на работу Армянской АЭС, сообщили "Интерфаксу" на станции. "Энергоблок ещё в марте был остановлен на плановый ремонт. Станция работает в нормальном режиме, необходимая электроэнергия обеспечивается за счёт дизельных генераторов", - сказали агентству на АЭС.

В аэропорту "Звартноц" "Интерфаксу" сообщили, что каких-либо нарушений в работе нет, так как он обеспечен альтернативными источниками электроэнергии.