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Украина обвинила РФ в создании опасной ситуации во время учений в Черном море

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины утверждает, что российская сторона спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря в среду в районе проведения международных учений Sea Breeze 2019, пренебрегая нормами международного морского права.

"Несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8 утра 10 июля, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции", - говорится в сообщении пресс-центра ВМС ВСУ.

Там добавили, что экипаж российского корабля допросили с фрегата "Гетман Сагайдачный", но тот "сделал вид, что у него "проблемы" со связью".

В командовании ВМС ВСУ заявили, что такие действия являются "очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ как прогнозируемый субъект международного морского права".

Черное море Украина Россия

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