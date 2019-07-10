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Население ЕС в 2018 году выросло лишь за счет миграции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Население стран ЕС в 2018 году увеличилось до 513,5 млн человек, однако прирост обеспечен не рождаемостью, а миграцией, следует из данных Евростата, представленных в среду.

По данным на 1 января 2018 года в ЕС жило 512,4 млн человек.

При этом в 2018 году в странах-членах союза смертность превысила рождаемость: 5,3 млн человек умерли и 5 млн родились. Прирост в 1,1 млн человек обеспечен только за счет мигрантов извне.

Отрицательный естественный прирост населения наблюдается в Евросоюзе второй год подряд.

Самая населенная страна ЕС - Германия. В ней проживают 83 млн человек или 16,2% населения союза. Вторая за ней Франция (67 млн или 13% населения ЕС). Далее следуют Великобритания (66,6 млн или 13%), Италия (60,4 млн или 12%), Испания (46,9 млн или 9%) и Польша (38 млн или 7,4%).

ЕС

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