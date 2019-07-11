Десять человек погибли из-за столкновения поездов в Пакистане
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли и около 70 пострадали в результате катастрофы на железной дороге в Пакистане, сообщает в четверг Al Arabiya.
Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, число жертв в ходе спасательной операции может возрасти, предупреждают местные власти.
صادق آباد: ولہار ٹرین حادثہ میں تازہ ترین اطلاعات کےمطابق 10 مسافر جاں بحق اور 83 زخمی ہوئے ہیں#Sadiqabad #TrainAccident #PakistanRailways@ImrankzPPP @ZiaudinBaloch@simmikazmi @IrtazaBaloch1@Anees_JS @AsadUHussain@MaazAliRindpic.twitter.com/EMD1eP1Rbp— Majid Ali Zardari (@MajidAliZardari) July 11, 2019
Авария произошла на юге страны, в провинции Пенджаб. Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции.
Железнодорожные аварии в Пакистане не редкость. Они происходят в основном из-за плохой инфраструктуры и халатности властей.