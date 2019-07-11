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Десять человек погибли из-за столкновения поездов в Пакистане

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли и около 70 пострадали в результате катастрофы на железной дороге в Пакистане, сообщает в четверг Al Arabiya.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, число жертв в ходе спасательной операции может возрасти, предупреждают местные власти.

Авария произошла на юге страны, в провинции Пенджаб. Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции.

Железнодорожные аварии в Пакистане не редкость. Они происходят в основном из-за плохой инфраструктуры и халатности властей.

Пакистан

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