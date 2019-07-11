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Женщинам в Саудовской Аравии позволят ездить за границу без разрешения мужчин

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии планируют разрешить женщинам пересекать границу страны без разрешения мужчины-опекуна, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник в Саудовской Аравии рассказал газете, что закон, связанный с путешествиями, будет изменен уже в этом году.

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В то же время в Саудовской Аравии продолжат действовать законы, согласно которым женщина не может выйти замуж или покинуть тюрьму после освобождения без согласия мужчины-опекуна, отмечают источники.

Газета отмечает, что подобные планы в Саудовской Аравии появились после того, как внимание международной общественности привлекли истории нескольких молодых женщин, бежавших из Саудовской Аравии из-за строгости законов и традиций.

Традиции, подобные разрешению на путешествия для женщин, непопулярны в крупных городах, например, в Эр-Рияде и Джидде, однако они являются важной частью жизни в более консервативных частях страны, отмечает газета. В результате, по мнению газеты, власти Саудовской Аравии могут столкнуться с недовольством, если они попытаются еще больше изменить законы об опекунстве.

В настоящее время всем женщинам, а также мужчинам до 21 года в Саудовской Аравии необходимо разрешение опекуна, чтобы выехать за пределы страны. Кроме того, традиции и обычаи, даже не закрепленные в письменной форме, требуют от женщины согласия опекуна, чтобы устроиться на работу, получить медицинскую помощь или же снять квартиру.

Годом ранее женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль.

Саудовская Аравия

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