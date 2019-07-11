Поиск

Журнал навигации севшего на Луне "Аполлона-11" продадут на аукционе Christie's

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Журнал навигации корабля "Аполлон-11" и еще около 200 артефактов выставят на торги в Нью-Йорке, приуроченные к 50-летию лунной экспедиции космического корабля. Все предметы относятся к космическим программам "Джемини" и "Аполлон". Об этом сообщили в аукционном доме Christie's.

Аукцион пройдет 18 июля.

Топ-лотом аукциона, по данным организаторов, станет журнал навигации корабля "Аполлон-11" со 150 пометками Нила Армстронга и Базза Олдрина, включая первую запись, сделанную рукой человека на поверхности внеземного небесного тела, который оценивается в $7-9 млн.

На продажу будет выставлен флаг США, который находился на борту "Аполлона-10" (оценка: $25 тыс. - 35 тыс.), объектив и кисточка для удаления пыли, которые использовались в ходе миссии "Аполлона-14" (оценка: $125 тыс. - 175 тыс.), и планировочная карта Луны 1971 года (оценка: $40 тыс. - 60 тыс.).

"Аполлон-11" - американский пилотируемый космический корабль, который в ходе полёта 16-24 июля 1969 года впервые в истории совершил посадку на поверхность Луны. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг.

Christie's

Новости

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко

Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко

Женщинам в Саудовской Аравии позволят ездить за границу без разрешения мужчин

Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске

Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске

В Харькове восстановили бюст Жукова

В Харькове восстановили бюст Жукова

Комитет Рады поддержал смену главы МИД Украины

Британия заявила Ирану протест в связи с попыткой захвата своего танкера

Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');