Журнал навигации севшего на Луне "Аполлона-11" продадут на аукционе Christie's

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Журнал навигации корабля "Аполлон-11" и еще около 200 артефактов выставят на торги в Нью-Йорке, приуроченные к 50-летию лунной экспедиции космического корабля. Все предметы относятся к космическим программам "Джемини" и "Аполлон". Об этом сообщили в аукционном доме Christie's.

Аукцион пройдет 18 июля.

Топ-лотом аукциона, по данным организаторов, станет журнал навигации корабля "Аполлон-11" со 150 пометками Нила Армстронга и Базза Олдрина, включая первую запись, сделанную рукой человека на поверхности внеземного небесного тела, который оценивается в $7-9 млн.

На продажу будет выставлен флаг США, который находился на борту "Аполлона-10" (оценка: $25 тыс. - 35 тыс.), объектив и кисточка для удаления пыли, которые использовались в ходе миссии "Аполлона-14" (оценка: $125 тыс. - 175 тыс.), и планировочная карта Луны 1971 года (оценка: $40 тыс. - 60 тыс.).

"Аполлон-11" - американский пилотируемый космический корабль, который в ходе полёта 16-24 июля 1969 года впервые в истории совершил посадку на поверхность Луны. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг.