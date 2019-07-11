Глава фламандского парламента ушел в отставку из-за мошенничества в пользу проститутки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Фландрии Крис ван Дейк, представлявший партию "Новый фламандский альянс", подал в отставку после публикации журнала P-Magazine, обвинившего его в незаконной помощи проститутке, услугами которой он пользовался, в получении пособия, сообщили в четверг бельгийские СМИ.

По данным P-Magazine, в 2014 году ван Дейк использовал свои связи, чтобы помочь некой эскортнице Линн получить пособие в 5,2 тыс. евро от фламандского фонда помощи пострадавшим от закрытия предприятий (лишившимся работы).

Как выяснилось, компания E-Media, в которой якобы работала девушка, была фиктивным предприятием, созданным исключительно для того, чтобы закрыться и позволить ей получить это пособие. Линн, правда, рассчитывала на 20 тыс. евро, но ей удалось получить только 5,2 тыс.

P-Magazine не привел никаких доказательств причастности ван Дейка к созданию E-Media, но доказал, используя переписку председателя парламента с проституткой, что тот помогал продвигать рассмотрение этого досье в соответствующих инстанциях. В письмах, использованных в публикации, содержится обещание ван Дейка решить этот вопрос через министра труда и подтверждение обращения к министру.

На экстренном совещании своей партии избранный в конце июня глава фламандского парламента подал в отставку. При этом он утверждал, что "не сделал ничего незаконного".

За несколько дней до этого ван Дейк стал героем первых полос бельгийских изданий, когда в состоянии опьянения врезался на своей машине в другой автомобиль.