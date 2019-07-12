Жителей подтопленного Нового Орлеана предупредили об угрозе урагана
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм Барри, который в настоящее время движется через Мексиканский залив, вероятно, превратится в ураган. Как сообщает "Би-би-си", по прогнозам синоптиков, он ударить по Новому Орлеану, который уже серьезно подтоплен из-за сильных гроз и ливней.
Жителям районов, находящихся в низине, рекомендовано эвакуироваться, введен режим ЧС.
Власти города опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники отмечают, что уверены в прочности дамб, но их высоты может не хватить.
Flooding on canal street in #NewOrleans #weather #storm #floods cc:@NBCNews pic.twitter.com/SL3KpNCDJt— xuan thai (@Xuan_Thai) July 10, 2019
В среду, 10 июля, в Новом Орлеане затопило метро, за три часа в городе выпало более 20 см осадков.
По залитым водой улицам плыли машины и перевернутые мусорные контейнеры. Некоторые части города превратились в озера глубиной более 1,2 м.
По прогнозам синоптиков, в пятницу скорость ветра достигнет 119 км/ч, тогда шторм будет официально признан ураганом. Он принесет 25-35 см осадков в штат Луизиана и затронет часть Техаса.
На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.
WOW! A waterspout formed over a lake in New Orleans as strong storms caused widespread flooding in the area. #LAWX pic.twitter.com/Aw6aRngvoS— wdsu (@wdsu) July 10, 2019
Crazy flooding in #NOLA today. #NewOrleans pic.twitter.com/C1KR6mQLKf— Ellen Gerstein (@elleinthecity) July 10, 2019