Жителей подтопленного Нового Орлеана предупредили об угрозе урагана

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм Барри, который в настоящее время движется через Мексиканский залив, вероятно, превратится в ураган. Как сообщает "Би-би-си", по прогнозам синоптиков, он ударить по Новому Орлеану, который уже серьезно подтоплен из-за сильных гроз и ливней.

Жителям районов, находящихся в низине, рекомендовано эвакуироваться, введен режим ЧС.

Власти города опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники отмечают, что уверены в прочности дамб, но их высоты может не хватить.

В среду, 10 июля, в Новом Орлеане затопило метро, за три часа в городе выпало более 20 см осадков.

По залитым водой улицам плыли машины и перевернутые мусорные контейнеры. Некоторые части города превратились в озера глубиной более 1,2 м.

По прогнозам синоптиков, в пятницу скорость ветра достигнет 119 км/ч, тогда шторм будет официально признан ураганом. Он принесет 25-35 см осадков в штат Луизиана и затронет часть Техаса.

На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.