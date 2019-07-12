Власти Египта создадут единую базу всех сотрудников отелей

Работникам гостиничного сервиса выдадут чипированные карты, без которых они в дальнейшем не смогут поступить на работу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Египте решили создать электронную базу, в которую внесут данные о всех сотрудников гостиничного сектора, сообщил "Вестник АТОР" (Ассоциации туроператоров России).

В базе будут данные об образовании сотрудника, квалификации, проступках и поощрениях, а также отзывы с предыдущих мест работы. Доступ к реестру будет у министерства туризма, Федерации туристических палат Египта и туристической полиции.

По информации Федерации туристических палат, все сотрудники отелей со временем получат пластиковые карты с чипом, на котором будут записаны всех их персональные данные. Отелям запретят нанимать на работу людей без таких карт. Чтобы впервые поступить на работу в гостиницу соискателю придется завести себе электронный профиль в полиции.

Чиновники считают, что эти меры позволят улучшить сервис и обеспечить большую безопасность туристам.

В АТОР отмечают, что пока неясно, будут ли эти требования касаться иностранцев, работающих в египетских отелях.