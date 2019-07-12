Грузинский телеканал сообщил об атаке на свой сайт с российского IP-адреса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает о кибератаке, совершенной в пятницу его сайт, с IP-адреса, зарегистрированного у одного из российских провайдеров.

"За последние 20-30 минут на веб-портале фиксировалась аномальная нагрузка. Как установили специалисты, выявлен один IP-адрес, с которого, предположительно, сканировался сайт или была попытка атаки с одного конкретного адреса", - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении отмечается, что подозрительный адрес уже заблокирован.