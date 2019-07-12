В Италии украинского бойца приговорили к 24 годам за смерть фотографа Роккелли в Донбассе

Он вину не признал, в Киеве считают, что журналист стал жертвой перекрестного огня

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 года тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии, задержали летом 2017 года в Болонье. Судили его в Павии, родном городе Роккелли.

Rainews24 называет осужденного бойцом Нацгвардии Украины. Депутат Верховной рады Андрей Антонищак летом 2017 года говорил, что Маркив служит в добровольческом батальоне имени Кульчицкого, в 2014 году он участвовал в штурме Славянска в составе спецгруппы и у него был позывной "Итальянец". Антонищак является координатором батальона.

В суде прокурор потребовал для Маркива 17 лет тюрьмы за умышленное убийство. Подсудимый заявил, что невиновен. Он сказал, что он солдат и всегда служил своей стране. После оглашения приговора адвокату осужденного стало плохо, и ему вызвали в суд скорую, сообщает Громадське.

Роккелли и сопровождавший его как переводчик российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском 24 мая 2014 года. Находившийся вместе с ними французский фотограф Уильям Рогелон был ранен. Он давал показания на процессе.

Попавшая под обстрел группа находилась на территории, подконтрольной повстанцам. По версии защиты, стрельба по журналистам не была намеренной: они были без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.