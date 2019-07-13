Сторожевик "Пытливый" отправился в Средиземное море
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Пытливый" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил в субботу представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.
По его словам, в настоящее время экипаж корабля осуществляет проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Представитель флота отметил, что "Пытливый" в рамках плановой ротации войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.
Сторожевой корабль "Пытливый" проекта 1135М построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Он имеет на вооружении четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", две сдвоенные пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса", две 100-мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533-мм торпедных аппарата, а также две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.
"Пытливый" неоднократно входил в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.