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Сторожевик "Пытливый" отправился в Средиземное море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Пытливый" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил в субботу представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

По его словам, в настоящее время экипаж корабля осуществляет проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Представитель флота отметил, что "Пытливый" в рамках плановой ротации войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.

Сторожевой корабль "Пытливый" проекта 1135М построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Он имеет на вооружении четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", две сдвоенные пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса", две 100-мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533-мм торпедных аппарата, а также две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

"Пытливый" неоднократно входил в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Пытливый Севастополь Средиземное море Черноморский флот

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