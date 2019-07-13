Сторожевик "Пытливый" отправился в Средиземное море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Пытливый" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил в субботу представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

По его словам, в настоящее время экипаж корабля осуществляет проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Представитель флота отметил, что "Пытливый" в рамках плановой ротации войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.