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Самолет "России" задержали на Кипре на семь часов из-за звонка о минировании

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург после семичасовой задержки из-за ложного сообщения об угрозе взрыва, сообщает в субботу издание "Фонтанка".

Ориентировочное время прибытия в "Пулково" - 22:30.

По данным сайта 78.ru, пассажиров сначала посадили на борт, но позднее их высадили и собрали в здании аэропорта. Воздушное судно было осмотрено, пассажиры также прошли досмотр, службы проверили багаж и ручную кладь. Угроза взрыва не подтвердилась.

Санкт-Петербург Ларнака

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