75-летний американец пинком прогнал крокодила, напавшего на его собаку

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - 75-летний житель Флориды Бадди Акерман заявил, что пнул в морду аллигатора, напавшего на его собаку, и таким образом прогнал хищника, пишет The Tampa Bay Times.

По данным издания, мужчина ранним утром в парке выгуливал собаку породы золотистый ретривер, когда из пруда появился аллигатор длиной около 2,5 метров и атаковал его питомца. Акерман стал пинать крокодила по морде, пока тот не отпустил собаку.

Позднее мужчина позвонил на горячую линию службы, занимающейся проблемами с аллигаторами. В тот же день сотрудники службы выловили из пруда аллигатора, похожего, по словам Акермана, на того, который напал на его собаку.

Сообщается, что ни собака, ни крокодил не пострадали.