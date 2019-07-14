В Грузии более десяти туристов пострадали при столкновении трех минивэнов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Грузии два человека погибли, 11 пострадали в результате столкновения трех минивэнов, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, при столкновении смертельные травмы получил мужчина в возрасте до 40 лет, который скончался на месте, еще 12 пострадавших были госпитализированы в больницу в Кобулети. Большинство раненых - туристы. Также пострадали двое малолетних детей

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, супруга погибшего позднее скончалась в больнице.

"Погибшие, предположительно, были иранцы, или арабы. В тяжелом состоянии также двое их детей - трех и пяти лет. Еще двум пострадавшим туристам потребовалась срочная хирургическая операция, состояние других, получивших различные травмы, сравнительно стабильное", - сказал Микеладзе.

По словам министра, среди пострадавших только два гражданина Грузии. Предположительно, это водители автомобилей.

Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии начало расследование.