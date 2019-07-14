В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Чернобыльской зоне отчуждения найден объект с повышенным радиационным фоном, сообщается в воскресенье на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в фейсбуке.

Сообщение сопровождается фотографией перевернутого грузовика "ЗИЛ".

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Чернобыльской зоне планируется создать "зеленый коридор" для туристов.

Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв разрушил четвертый энергоблок. В атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Это была крупнейшая авария в своем роде за всю историю ядерной энергетики. На момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.