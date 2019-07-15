Экс-секретаря Совета обороны Киргизии объявили в розыск

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МВД Киргизии в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении из заключения криминального "авторитета" Азиза Батукаева объявило в розыск бывшего секретаря Совета обороны республики Бусурманкула Табалдиева, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в МВД республики.

Собеседник агентства рассказал, что "по факту незаконного освобождения весной 2013 года Батукаева из мест лишения свободы следственной службой МВД Киргизии проводится досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 ч.2 (Коррупция)".

"В рамках данного досудебного производства в связи с неустановленным местонахождением объявлен в розыск экс-секретарь Совета обороны Киргизии Бусурманкул Табалдиев", - сообщили в пресс-службе.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии в Нарынской области (север Киргизии), был освобожден по состоянию здоровья в апреле 2013 года, не отбыв еще семь лет наказания, и выехал в российскую Чечню.

Созданная на тот момент парламентская комиссия установила, что об освобождении Батукаева ходатайствовал экс-омбудсмен Турсунбек Акун, а к выезду криминального "авторитета" из страны были причастны члены правительства и сотрудники ГСИН. В то же время уголовное дело возбуждено не было.

В апреле 2019 года расследование было возобновлено. Были задержаны несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего вице-премьера по силовому блоку Шамиля Атаханова, экс-генпрокурора Аиду Салянову, бывшего министра здравоохранения Динару Сагынбаеву, а также несколько сотрудников Госслужбы исполнения наказания и ряд медицинских работников. Между тем через несколько дней содержания под стражей Атаханов и Сагынбаева были переведены под домашний арест, так как согласились сотрудничать со следствием.

Помимо этого, в причастности к освобождению Батукаева подозревают бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому уже дважды направлялись повестки с требованием явиться на допрос в МВД, но они были проигнорированы им.