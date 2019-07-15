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Южная Корея отказала во въезде 26 россиянам

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Южную Корею покинула группа россиян, которым ранее отказали во въезде в страну, сообщило в понедельник посольство РФ в Сеуле.

К 16:00 по местному времени (10:00 по Москве) все они вылетели обратными рейсами.

В дипмиссии уточнили, что всего иммиграционная служба не пустила в Южную Корею 26 граждан РФ, которые прилетели в ночь с 13 на 14 июля рейсами авиакомпании S7. При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях.

Южная Корея

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