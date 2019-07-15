Капитана судна Roxen оставили в РФ под домашним арестом, несмотря на уплату залога

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Капитана эстонского рыбного траулера Roxen продолжают удерживать под домашним арестом в Калининграде, несмотря на уплату судовладельцами залога в 700 тысяч евро. Об этом сообщила в понедельник эстонская газета Postimees.

25 июня российская погранохрана освободила судно и трех членов экипажа, но на капитана суд был наложен домашний арест. Он отбывает его в отеле, мера пресечения пока будет длиться до конца июля.

"Если бы Россия отпустила меня под подписку домой, то, конечно, я согласился бы позже приехать на суд", - сказал капитан газете. По его мнению, "справедливым наказанием за случайное попадание в российские экономические воды был бы денежный штраф".

Собственник Roxen Райво Баум со ссылкой на Конвенцию ООН по мореходству и договор о рыбной ловле между Европейским союзом и Россией заявил, что нарушившее правила рыбной ловли судно и его команда вместе с капитаном должны быть освобождены в течение десяти дней за разумный штраф или под залог.

"Россия не выполнила в отношении Roxen и капитана ни одного из двух соглашений", - утверждает он.

Прокуратура Калининграда не захотела комментировать случай Roxen даже после письменного обращения. "У нас нет права на общение с зарубежным журналистом. Это в компетенции Генеральной прокуратуры России. От них нам распоряжений не поступало", - сказал пресс-секретарь местной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, траулер под флагом Финляндии был задержан 10 мая близ Калининграда. Команда судна состояла из четырех граждан Эстонии. На его борту было 350 тонн рыбы. Большая часть улова, по заявлению фирмы-владельца, была выловлена в водах Европейского союза. В российских водах было выловлено около 7,5 тонн.

Владельцы объясняют происшедшее навигационной ошибкой. Представители властей России сняли с судна навигационные системы для расследования их исправности.

Произошедшее расследуется по статье о злоупотреблении капитаном своим служебным положением, который намеренно вошел в территориальные воды России.