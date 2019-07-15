Грузия задержала армянина при попытке провезти радиоактивный торий в Россию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Грузии задержали гражданина Армении, который вез в микроавтобусе из Еревана в Россию радиоактивное вещество - торий.

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг. В емкостях находился опасный для жизни человека радиоактивный изотоп - торий-232, который относится к радиоактивным веществам.

Следствие по данному факту в СГБ продолжается.